Fazıl Say Özgür Özel'in kendisine Whatsapp'tan yazdığı mesajı paylaştı

CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Bahar Feyzan’a verdiği röportajda en çok dinlediği 15 müziği açıklamış, müzik listesi sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Sosyal medyada bazı vatandaşlar ile beraber müzik listesine tepki gösterenler arasında ünlü piyanist Fazıl Say’da yer alıyordu.

Ünlü piyanist, Instagram hesabından uzun bir mesaj yazmış ve Özel’in müzik listesindeki 15. Sırada yer alan Berlin Filarmoni Orkestrası’nın neyi kast ettiğini, hangi şarkısını hangi eserini dinlediğini sorgulamıştı.

Bununla beraber Müzik listesinde yer alan şarkıların çeşitliliğine dikkat çekerek, ‘her kesime bir şarkı’ diyerek yorumlamıştı. Fazlı Say’ın bu eleştirisi sosyal medyada epey gündem olunca Özgür Özel Fazıl Say’a mesaj yazdı.

“UZUN UZUN YAZIŞTIK”

Bu sabah sosyal medya hesabından konu hakkındaki son gelişmeyi açıklayan ünlü piyanist, Özel ile dün uzun uzun yazıştıklarını ve konunun tatlıya bağlandığını açıkladı.

“İLK FIRSATTA GELECEK”

Fazıl Say bu konuda basının eksik ve hatalı bir müzik listesi yayınladığını ve bundan Özel’in de rahatsızlık hissettiğini belirtti. Bununla beraber Özgür Özel’in ilk fırsatta kendi konserine geleceğini belirten Say, Özgür Özel ile buluşup yüz yüze konuşacaklarını ifade etti.

FAZIL SAY’DAN SON AÇIKLAMA

Bu sabah saatlerinde sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama daha yapan Say, Özgür Özel’in kendisi ile uzun uzun mesajlaştığını konunun tatlıya bağlandığını açıkladı. İşte Say’ın mesajı:

“CHP Genel başkanı Özgür Özel ile dün uzun uzun yazıştık.

Konu tatlıya bağlandı.

Basın eksik ve hatalı aktarmış müzik listesini, bundan kendisi de rahatsızmış, kültür sanata ve sanatçılara verdiği değerden bahsetti, sıkça konserlere gittiğini , ilk fırsatta benim konserime de geleceğini anlattı.

Ben de, kendisini seçimde ilk tebrik edenim, sonuçta konu malum, “kızgın” bir yazı yazmıştım bu müzik konusuna.

Buluşup yüzyüze konuşacağız.

sıkıntı yok.

Anlatacaklarım elbetteki var.

Dostlar;

Şunu anlamanız lazım;

Batıda önyargılar ile karşılaşıyoruz, yetmiyor,kendi ülkemizde de çok fazla yanlış önyargıyla karşılaşıyoruz.

Tüm ömrümüz sanatımızı savunmak, bu fırtınalı popüler kültür karşı rüzgarına. Çok yorucu bu.

Kültür için, biz sanatçılar için çok zor bir yüzyıl, tutunması zor, çok yıpratıcı.

30 yıl önce “Türkiye’de piyano var mı?” Diye soran bir batı önyargısında başladı zorlu yürüyüşüm.

Düşünün ..

Değiştirmediğim Pasaportum , çalışma vizelerim hayatım boyumca “alt sınıfa” sürükledi beni. Onların pasaportunu alsaydım ne kolay ilerlerdi, ısrarla özümde kalmış biriyim.

Dünyada da. Türkiyede de.

Filistinde sivillerin öldürülmesine karşıyım deyince anında konserlerim iptal oldu.

Şu dünyada hiç bir sanatçı gık diyemedi bu konuda aylardır.

Bu kadar zor. Ürkütücü…

Türkiye’de müziği, geniş kitlelere yaymak için çok fazla şey yaptım, üreterek, çok çalışarak, binlerce konser, sayısız albüm, şarkılar, genç nesile destek, piyano eserleri, Oratoryolar , senfoniler, bu ülkenin kültür mirasını yaşatmak için, Anadoluda ve tüm dünyada;

yine de bir yere kadar.

Bu “öteki” olmak,

filanca kesim ,

o kesim bu kesim…

Olmuyor.. Geçit yok..

Çok da sıkıldık ve yorulduk bundan.

Kendi aramızda da maalesef

Koltuk sevdalısı 3-5 vizyonsuz-yeteneksiz, gelir, kıskanır,

suyunu keser.

Bu böyledir.

Bu çetrefil yoldan ilerlerken, çok sık üzüntüler yaşadığımı bilmenizi isterim.

Burada,

Kimsenin umurunda olmayan şeyler yazıyorum.

Anlaşılmadığımı da alttaki yorumlarda okuyacaksınız.

Sonuç:

Ne dünya sanatçısı olmak kolay. Ne de Türkiye’de sanatçı olmak kolay.çok emek gerekir. Çok “umut” gerekir.

Son olarak

Yunus’un sözü;

“Bilmeyen ne bilsin bizi,

Bilenlere selam olsun””

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz hafta gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalına konuk olmuştu. Yapılan röportajda Özgür Özel en çok dinlediği 15 şarkıyı Bahar Feyzan ile dolayısı ile kamuoyu ile paylaşmıştı.

Listede ilk sırada Ahmet Kaya yer alırken Cem Karaca’dan Zülfü Livaneli’den Cem Adrian’a, Sezen Aksu’dan MFÖ’ye Şebnem Ferah’tan Düş Sokağı Sakinleri’ne kadar birçok farklı tarzdaki sanatçıyı dinlediğini açıklamıştı.

Listede yer alan 15. Sıradaki Berlin Filarmoni Orkestrası, Fazıl Say’ın dikkatini çekmişti. Instagram hesabından konu hakkında bir yazı yazan Say, “15. Sıradaki şarkı dikkatimi çekti. “Berlin Filarmoni Orkestrası” !!! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrasından Beethoven 7. Senfoni mi ? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.” İfadelerini kullanmış ve bu tepkisi gündem olmuştu.