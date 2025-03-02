Feci kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feci kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da servis minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada hayatını kaybeden 6 kişi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildiler.

Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, Yusuf Y.'nin kontrolündeki servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi ölürken, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ne gittikleri öğrenilmişti. Kazada ölenler; Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (17), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (20), Mehmet Albayrak (18) ve Halil Albayrak (23) Bohşin Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına; vefat edenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş ile Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan katıldı.

Feci kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

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