Feci kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, Yusuf Y.'nin kontrolündeki servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi ölürken, 8 kişi yaralanmıştı.
Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ne gittikleri öğrenilmişti. Kazada ölenler; Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (17), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (20), Mehmet Albayrak (18) ve Halil Albayrak (23) Bohşin Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına; vefat edenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş ile Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan katıldı.