Federasyon başkanı açıkladı: Türk Milli Takımı'nda oynamak istemiyor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkoğlu,

Federasyon başkanı açıkladı: Türk Milli Takımı'nda oynamak istemiyor

Mirza Şeker- YENİÇAĞ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasında yapılan Türkiye Basketbol Ligi isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, törene katılarak konuşma yaptı.

Öte yandan Türkoğlu, Shane Larkin, Scottie Wilbekin ve Cedi Osman ile ilgili de açıklama yaptı.

İşte açıklamaları;

-Hukuksal bir süreç olduğu için açıklama yapmanın doğru olduğunu düşünmüyordum. Tahkim kurulumuzun milli formaya olan duyarlılığını kutlamak istiyorum. Milli forma her şeyin üzerindedir. İki arkadaşımızın bizi rahatsız eden noktalardan bir tanesi milli formaya yaklaşımlarından dolayı rahatsızlık duyduğumuzu ve bu süreci başlattığımızı herkesin bilmesini isteriz. Bundan sonra tekrar bir yabancı devşirme yoluna gidersek sanırım iyi bir emsal teşkil edecektir.

-Sonuçta milli takımımızı herkesten, her şeyden önde tutan insanlarız. Buraya gelecek, davet edilen insanların da aynı düşüncede olması gerekir. Bu arkadaşların bu şekilde yaklaşmadıklarını düşündüğümüz için bu yola başvurduk. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Hocamızla da konuşup artık bu konuyla ilgili yorum yapılmasını istemiyoruz.

-Cedi Osman yazın ve ekibimizle görüştü. Milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Kimseyi buraya zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayamayız. Bu soruyu bizden çok Cedi'ye veya diğer arkadaşlara sormanız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlar bilir. Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur.

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