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Fransa Milli Takımı için Zidane açıklaması

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, milli takım teknik direktörü için açıklamalarda bulundu. Zidane konusu gündeme geldi, Le Graet "Hiç düşünmedik" dedi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:25
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Federasyondan Zidane açıklaması: Hiç düşünmedik

Fransa Milli Takımı için Zidane açıklaması
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Graet, Didier Deschamps ile sözleşme uzatma görüşmesi yapacaklarını doğruladı ve bu görüşmenin gelecek hafta Guingamp'ta olacağını duyurdu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı şimdiden düşünmeye başladıklarını söyleyen Fransız futbol adamı, Deschamps'ın durumu için federasyondan bazı isimlerle de görüşmesi gerektiğini vurguladı ve, "Elbette bazı üyelerle konuşmam gerekiyor ancak bence bunu Guingamp'ta halledeceğiz. Deschamps, kalmak istemiyorsa, görüşmeler kısa sürecek. Eğer kalmak istiyorsa, biraz daha uzun görüşmeler olacak." diye konuştu.

ZIDANE CEVABI

Öte yandan Le Graet, Deschamps'ın ayrılması durumunda Zinedine Zidane'nin planları arasında olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, "Zidane? Deschamps'ın gidebileceği gerçeğini hiç düşünmedim. Bazı gazeteciler onun gitmesini istiyor ama bunlardan hiç etkilenmedim. Deschamps, işini iyi yaptı ve önceliği var ve sanırım bu konuda aynı fikirde olacağız" dedi.
Fransa Milli Takımı'nda 2012'den yana görev alan Didier Deschamps'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Deschamps, Fransa Milli Takımı'nda 2018 Dünya Kupası'nı kazanırken, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nda ise finalde kaybetti.

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