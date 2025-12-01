Trendyol Süper Lig'den 14. haftanın kapanış maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray zirve mücadelesinde önemli bir derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak zorlu maça saatler kala Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo derbi maçla ilgili düşüncelerini A Spor'a anlattı.

'HEPİMİZİ ÇOK İYİ BİR DERBİ BEKLİYOR'

Felipe Melo sonucu merakla beklenen derbiyle ilgili şöyle konuştu:

"Bu derbiler sadece Türkiye'de değil, dünyada da en çok saygı gören ve sevilen derbilerden bir tanesi. Galatasaray'da önemli eksikliklerin olması tabii ki önemli bir faktör. Bu tip sakatlıklar sadece Galatasaray'ı değil dünyanın en büyük takımlarını da etkiler. Çok önemli bir maç hatta bir final gibi. Galatasaray yenerse liderliğini pekiştirecek, Fenerbahçe yenerse liderliği devralacak ve kartlar yeniden dağıtılacak. Sakatlıklardan bağımsız hepimizi çok iyi bir derbi bekliyor. Tabii ki eski bi oyuncusu olarak ve Galatasaray aşığı olarak kalbim Galatasaray ile beraber. Umarım Galatasaray kazanır ama çok zor bir maç bekliyor. Çünkü Fenerbahçe de iyi işler çıkartıyor.

'AVRUPA MAĞLUBİYETİ GALATASARAY'I ETKİLEMEZ'

Şampiyonlar Ligi'nde alınan son mağlubiyet gösterdi ki; Galatasaray Liverpool gibi dünya devini yenecek bir kapasiteye sahip, bazen de diğer taraftan o kadar da büyük bir takım olarak adlandırmadığımız bir takıma karşı da kaybedebiliyor. Artık Avrupa'yı bir kenara bıakıp Türkiye'ye odaklanma zamanı. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda bir derbi oynanacak. Son alınan mağlubiyetin olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Tam tersi; Galatasaray'da oynuyorsun ve bu şanlı formayı giyiyorsun, derbide Fenerbahçe'ye karşı oynamanın dışında büyük bir motivasyon olamaz herhalde.

'İKİ TAKIMIN DA KALİTELİ ORTA SAHALARI VAR'

İki takımın orta sahalarını karşılaştırmak çok doğru olmaz. İki takımın da çok kaliteli orta sahaları var. Puan farkı çok az. Fenerbahçe kendi sahasında mutlak galibiyet için oynayacaktır. Yenip, lider olmak isteyecektir. Öte yandan Galatasaray çok iyi bir maç çıkartacak takıma sahip. Sadece geçiş oyunu değil, kendi oyununu sahaya yansıtıp Fenerbahçe'ye kabul ettirebilecek bir kaliteye sahip. Mükemmel bir derbi izlememiz için bütün özellikler var bence. "