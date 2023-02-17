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Erol Bilecik'in Hatay'daki binaları sapasağlam

Erol Bilecik'in Hatay'da yaptırdığı hastane ve kongre merkezi, yaşanan depremde yıkılmadı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 21:11
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Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in Hatay'daki binaları sapasağlam

Erol Bilecik'in Hatay'daki binaları sapasağlam
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem, büyük bir yıkıma neden oldu.

Hatay'ı da etkileyen depremde Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in Hatay'da yaptırdığı hastane ve kongre merkezinin yıkılmadığı ve sağlam olduğu ortaya çıktı.

Halktv'den İsmail Saymaz, bu konuyu Halktv'de anlattı.

Yazısında da bu konuyu yazdı.

Saymaz yazısında, ''İşadamı Erol Bilecik’in inşa ettirdiği anadolu lisesi ve kongre merkezi binaları sapasağlam ayakta dururken…'' ifadelerini kullandı.

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