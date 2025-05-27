Fenerbahçe Beko ikinci yıldızı taktı: 'Avrupa'nın zirvesinde ışıldıyor'

THY EuroLeague Finali'nde Monaco'yu yenerek ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko, yeni logosunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Beko Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha bir yıldız gibi ışıldıyor! İkinci Avrupa Şampiyonluğumuzu temsil eden yıldız armamıza işlendi! Bu gurur hepimizin! ‘Bize Bu Yolda Geri Dönüş Yok’ diyerek yanımızda olan Büyük Fenerbahçe Taraftarlarımıza teşekkürlerimizle!" denildi.