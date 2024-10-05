Fenerbahçe Beko – Olimpiakos maçında gergin anlar

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk maçında kendi evinde Olimpiakos ile karşılaştı. Sarı lacivertliler başa baş giden mücadeleyi son çeyrekteki etkili oyunuyla 82-71 kazandı.

Maç sonunda iki takımın baş antrenörü Sarunas Jasikevicius ile Georgios Bartzokas arasında gerginlik yaşandı. İki teknik adam maç sonunda tartışırken ortam bir anda gerildi. Yaşanan gerginlik iki takım oyuncularının araya gitmesi ile sona erdi.

Jasikevicius, araya giren Olimpiakoslu oyuncularla tokalaştıktan sonra soyunma odasına gitti. Sarı lacivertli taraftarlar, Livanyalı hocayı alkışlarken rakip takımın hocası Barzokas’a ise sert tepki gösterdi. İki teknik adam, hakemlerin bir pozisyonu videodan kontrol etmesi sırasında tartışmış ve karşılıklı teknik faul almıştı.

İKİ TEKNİK ADAMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Karşılaşma sonunda yaşanan gerginlikle ilgili iki teknik adamdan açıklama geldi. Fenerbahçe Beko Baş Antrenörü Jasikevicius, Yunan teknik adam ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirterek, “Bunun aramızda kalmasını isterdim. Bazı yorumlar yaptığını duydum ve cevap vermek zorunda kaldım. Bana kenardan antrenörlüğü öğretemez. Benzer bir şey Khimki'de oldu. Bana takımımı nasıl yönetmem gerektiğini öğretmeye çalıştı. Böyle olmaması lazım” dedi.

Olimpiakos’un hocası Bartzokas ise “Maç sonunda ise Sarunas ile aramızdaki bir konuşma değildi, bana saldırdı. Maç sonunda ona elimi uzattığımda elimi sıkmadı. Bana saygısızlık yaptı” şeklinde konuştu.