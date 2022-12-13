Fenerbahçe Beko'ya Yunanistan'da tarihi fark

THY EuroLeague 13. haftasında Fenerbahçe Beko Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko rakibine 94-67'lik skorla mağlup oldu.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 31-11 Fenerbahçe Beko
2.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 58-31 Fenerbahçe Beko
3.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 74-51 Fenerbahçe Beko
4.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 94-67 Fenerbahçe Beko
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