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Fenerbahçe Beko'ya Yunanistan'da tarihi fark

EuroLeague'de Olympiakos ile Fenerbahçe Beko mücadele etti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:33
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Fenerbahçe Beko Yunanistan'da tarihi fark yedi

Fenerbahçe Beko'ya Yunanistan'da tarihi fark
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THY EuroLeague 13. haftasında Fenerbahçe Beko Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko rakibine 94-67'lik skorla mağlup oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 31-11 Fenerbahçe Beko

2.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 58-31 Fenerbahçe Beko

3.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 74-51 Fenerbahçe Beko

4.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 94-67 Fenerbahçe Beko

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