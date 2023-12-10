Fenerbahçe derbide 10 kişiyle kazandı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yendi. Gülbin Hiz 67. dakikada kırmızı kart gördü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe derbide 10 kişiyle kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki 13. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 1-0 kazandı.

67. dakikada Gülbin Hiz'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada Danielle Alice Steer kaydetti.

Öte yandan Fenerbahçev Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya da 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligde 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, 33 puana ulaştı.

Ligde 7. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Trabzonspor ise Hakkarigücü Spor'u ağırlayacak.

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