Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor. Yokluğuna sadece 5 ay dayanabildiler

Umut Nayir’i Pendikspor’a gönderen Fenerbahçe transfer sezonu kapanmadan bir golcü ismi daha kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

ANLAŞMAYA VARILDI

Bu doğrultuda bu sezon Karagümrük’te harikalar yaratan eski futbolcusu Serdar Dursun’a yönelen sarı-lacivertliler hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

YENİ FORVET BULUNUR BULUNMAZ GİDECEK

Ancak yeni bir forvet bulmadan Serdar Dursun’u takımdan göndermek istemeyen Karagümrük golcü transferini gerçekleştirir gerçekleştirmez oyuncunun gidişine izin verecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Karagümrük’te 25 maçta forma giyen Serdar Dursun 6 kez fileleri havalandırdı.