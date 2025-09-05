Fenerbahçe formasının önünde o isim yazacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile Mefa Grup arasında sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetici Hulusi Belgü ve Mefa Grup Genel Müdürü Yunus Ekinci katıldı.

Burada açıklamada bulunan Kızılhan, "Fenerbahçe'miz yalnızca sportif başarılarıyla değil Türk sporunun gelişimine yaptığı katkılarla öncü olmuştur. Tarihten bugüne elde ettiğimiz başarılar bu vizyonun en büyük göstergelerindendir. Bu yalnızca iş birliği değil ortak değerlerin, vizyonun ve hedeflerinin buluşmasıdır. Sporun birleştirici gücüne inanan Mefa Grup'a ailemize hoş geldiniz diyorum." dedi. Hulusi Belgü ise "Güzel bir gün. 3 güzel sonuç aldık, gurur duyduk. Önümüzdeki günlerde de inşallah devam eder. Mefa Grup, bizim önümüzdeki sene forma önünde yer alacak bize katkı sağlayacaklar. Büyük başarılar için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Ekinci de "Fenerbahçe Kulübü çatısı altında kadınların gücünü, sporun birleştirici yönünü ve köklü bir kulübün parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na olan desteğimiz bir sponsorluk anlaşması ötesinde kadınların yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması yönündeki duruşumuzun yansımasıdır. Fenerbahçe ile aynı vizyonu paylaşma heyecanı içerisindeyiz." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından imzalar atılırken, tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.