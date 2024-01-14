Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11 belli oldu.