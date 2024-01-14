Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Süper Lig'de 20. haftaya en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Kalyon Stadı'ndaki maçın başlama saati 19.00. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.
Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transfer Leonardo Bonucci'yi de Gaziantep FK maçının kamp kadrosuna aldı.
Takımla birlikte Gaziantep'e giden İtalyan futbolcunun ilk 11'de yer alması beklenmiyor.
İlk 11 için kararını veren Kartal'ın sahaya; Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'ini sürmesi bekleniyor.
Gaziantep FK'nın muhtemel 11 de şöyle:
Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou Djilobodji, Mbakata, Markovic, Jevtovic, Ogün, Maxim, Draguş.