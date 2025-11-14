Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada basın mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan teknik direktörlerinin sarı-lacivertlilerin çalışmalarını sürdürdüğü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbol direktörü Devin Özek ile gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tedesco'nun açıklamaları şöyle...

Yükselişin tek kişiyle alakası yok: Takımının performansı artıyor bunu ekip olarak başardık. Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok. Sadece ben değil, tek başınıza bir şansınız olmaz. Bunun üstesinden hep beraber geldik. Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Çok profesyoneller, aynı zamanda çok iyi insanlar.

Başkan değiştikten sonra çalışmak kolay değil: Türkiye'de başkan değiştikten sonra çalışmak kolay değil. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara 'Sakin olun, işinize odaklanın' dedim. Onlarda bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Bu çıkış aynı zamanda oyuncularla ilgili bir durum. Sahada performans gösterenler onlar. Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu.

Bahane aramam: 40 yaşındayım ve kariyerimde 10 yılı geride bıraktım. Birçok şey öğrendim. Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Oyuncuların işlerine odaklanmaları gerekiyor. Etkileri olan şeylere odaklanmaları gerekiyor. Sahayı, hava durumunu değiştiremezsiniz. Plzen'de 2 saat farkıyla oynadık. Norveç'te bizim için maç gece yarısı gibi olacak. Ya da hakem... Bizim için hiçbir farkı yok.

Derbiler çok özel: Derbiler 3 puandan daha fazlası. Dünyanın her yerinde derbiler moral olarak çok değerli. Derbiler özel, çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için de derbiler çok önemli. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu. Her ülke farklı ama bence bu kural her yerde aynı. Almanya'da Schalke-Dortmund, Rusya'da Spartak Moskova-CSKA Moskova derbisi çok önemliydi. Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Rizespor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var.

Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki!: Etkim olan durumlara odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz. Bir komşun yeni araba aldıysa sen de o arabayı istersin ya da dersinki onun çimi benimkinden daha yeşil. O kıyas olursa hayat sağlıklı bir hayat olmuyor.

Kesinlikle bir forvet problemimiz yok: Takımda santrfor eksikliği problemi görmüyorum. Santrforlar için farklı opsiyonlarla sahaya çıkılabilirim. (Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko tipinde bir oyuncuya ihtiyaç bulunup bulunmadığı sorusu üzerine) Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri farklı oyuncular. Youssef makina gibi baskı yapıyor. Kontra baskı yapıyor. Bunun yanında şimdiye kadar 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada hiç problemimiz yok. Dzeko daha fazla vücudunu kullanan hedef santrfor dediğimiz bir santrfor tarzı. Jhon da (Duran) bunu yapıyor. Youssef arkaya koşuları daha çok yapıyor. Farklı tarzlar ama çok mutluyuz. Ne demek istediğinizi biliyorum doğru çünkü farklı tipte forvet oyuncuları. Plzen maçında çift oynadığımızda bu da bizim için opsiyondu. Jhon geri dönüyor. Bazı maçlarda farklı opsiyonlar olabilir. 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4-4-2 de bir opsiyon bizim için.

Sarı kart cezası diğer futbolcular için şans: Sezon içerisinde çok maç yapan takımlarda sarı kart ceza problemi normal. Sarı kart cezaları sezon içerisinde her zaman problemdir. Nelson (Semedo) Rize maçını kaçıracak. Milli takımda çok geç saatte oynayacak oyuncular var. O maçta da bazı değişiklikler gerekecek ama bu oyunun bir parçası. Çok maç oynarsanız her zaman sarı kart görme riski varır. Bu problem ama buna çözümlerimiz var. 2 sağ bekiniz olduğu zaman biri oynuyor. Sonra sarı karttan oynayamıyor ama artık 2 numaranın sırası geliyor ve bu durum hoşuma gidiyor. Senin sıran geldiyse senin sırandır.

Oosterwolde'ye sarı kart uyarısı: (Rizespor maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray maçını kaçırma ihtimaline karşı soruya) Onunla bunun hakkında konuştum. Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok.

İstediğimiz oyun tarzında güce çok ihtiyaç vardı: Oyun anlayışım fiziksel güç gerektiriyor ve bunun için çok çalışıyoruz. Sezon başı kampında takımla değildim. Oraya ilişkin bir bilgim yok. Ben kendi futbolum adına konuşabilirim, geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark vardı. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün. Zagreb maçından sonra kendimize buna odaklanmamız gerektiğini söyledik. Her zaman oynama potansiyeli olan 15 oyuncuyla maç maç devam etmeliyiz. Bazı oyuncular o kadar oynamıyor ama bu her takımda öyle.

Süper Lig fiziksel açıdan çok güçlü bir lig: Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde Trabzonspor ve Alanyaspor gibi fizik gücü çok iyi takımlarla oynadık. Süper Lig fiziksel açıdan çok güçlü ve bu sebeple fiziksel gelişimi önemsiyoruz. Gücümüzü maç oynayarak kazandık.

Hakem yorumu: Hakem performanslarına ilişkin şunu söylemem gerekiyor; geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğun düşünmüyorum.

Kenarda bire bir oynayan oyuncumuz yok: Açık olalım kanatta birebir oynayan oyuncumuz yok. Sadece Nene değil Kerem de birebir oyuncusu değil. Farklı özellikleri var bence. Nene'nin daha arkaya koşuları yapması gerekiyor, o kalitesi var. Avusturya'da böyle çok gol attı. Ama ileri doğru büyük adımlar atıyor, özgüven ve bitiricilik anlamında. Oyun kurduğumuz zaman o genişliği vermeleri gerekiyor. Rakip kaleye yaklaştığımızda daha çok içeri gelmesi gerekiyor. İkisini de yapabilir çünkü ikinci forvette oldu daha önce. Orada da iyiydi. Onu savunmak zor, iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncunun özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Tabi birebirini geliştirebilir ama onun asıl kalitesi verkaç özelliği.

İrfan Can ve Cenk konusunda yeni durum yok: Kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Kazanmaya başladık ve o zaman modumuz yukarı çıktı. Sakatlıklar azaldı. Göreve geldiğimde yeni oyuncularımız ve 8 sakat futbolcumuz vardı, her şey mental çünkü maç kazanırsak herkes oynamak istiyor. İyi bir rekabet oluyor, sakatlık yok tabi bazen olabilir ama benim geçmişten gelen tecrübem bu; maç maç üzerine koymak. Çok zor bir takvimimiz var. 3 günde bir oynamak zor.

Emre Mor antrenmanlara başladı: Emre Mor 2 gün önce altyapıda antrenmanlara başladı. Oyuncu gündemimizde değil.

Afrika Kupası'na gidecek futbolcular: Afrika Kupası her takım için aynı, bunu kabul etmemiz gerekiyor ama bizim yeteri kadar alternatifimiz var. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene orada olacak ama Jhon Duran geliyor, kanatta Oğuz var. Asensio'yu da oynatabiliriz ama kenarda merkeze yakın. Talisca da aynı şekilde oynuyor. Syzmanski de kesinlikle iyi bir alternatif olabilir.

Brown'da düşüş yok: Sol bek oyuncusu Archie Brown'un performansı düşmedi. Archie kötü performans göstermiyor ama sayısal olarak verilere bakarsanız skor katkısı azaldı diyebilirsiniz. Bunda yeni pozisyonunun etkisi de var. Eskiden kanat bekti. Kanat bek pozisyonunda daha rahat hissediyor. Oyun kurulumunda önde olmak onu daha rahat ettiriyor. Hedef bölgeye gidebilir, arkaya koşu yapabilir. İlk 3 maçta biz de öyle oynattık. Oyun kurulumunda iki tane 6 numarayı Fred ve İsmail'i (Yüksek) kullandık ama çok kontra atak yedik. 3+1 ile oyun kurunca kenarlarda çok boşluk bırakıyorsunuz o yüzden durumu 4'lüye adapte ettik. Bu sistemde soldan atak yapınca Semedo, sağdan atak yapınca ise Brown savunmada kalıyor, yeni olan durum bu. Arkada beşli ya da dörtlü de oynayabilir ve birçok özelliğini gösterebilir ama ondan hücum gücünü biraz aldık, bu doğru. Tüm maçlarda oynamama meselesini kendisine açıkladık. Her maç oynamak istiyor. Her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen dinlenmesi gerekiyor. Levent (Mercan) çok üst düzey çalışıyor. İyi futbolcu ve iyi karakter. İkisinin de (Brown-Levent Mercan) burada olmasından mutluyum.

Semedo çok üst seviye: Semedo'nun da performansından çok memnunum. Çok üst seviye bir oyuncu. Hem futbolcu hem de insan olarak. Şikayet etmiyor, sadece susup işini yapıyor. Adeta bir makina gibi. Çoğu oyuncu öyle, o da onlardan biri. Çok iyi performans sergiliyor burada olmasından dolayı çok mutluyuz.

Yönetimden çok mutluyum: Başkan Sadettin Saran ve yönetimiyle aram çok iyi. Taraftarlar şampiyonluk hayali kurmalı. Taraftarın en iyi sonuçları düşünmeleri gerekiyor, hayal kurabilirler ama biz kuramayız. Çok maç var, çok uzun bir yol. Dolayısıyla çok fazla şey olabilir. Bazen pazartesiden pazara nasıl çalışacağız, nasıl oynayacağız bu soruların cevabı zor. Çok uzağı düşünmek bize yasak. Yönetimden çok mutluyum. Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum gerçekten. Net ve dürüst bir insan. Zagreb maçından sonra ilk defa konuştuk ve ona dedim ki 'sen yeni geldin, beni buraya sen getirmedin, bana bay bay demek senin hakkın' dedim. Sonuçta bu, oyunun bir parçası. Böyle büyük kulüpte çalıştığınızda başkan ya da sportif direktör değiştiğinde sen onların getirdiği teknik direktör değilsen kalman kolay değil. Bunu bilmemiz gerekiyor ama başkan bana o güveni verdi. Büyük bir gösterge bu. Hoca olarak başkanın size duyduğu güvene ihtiyacınız var. Takımın, hocanın güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Biz işimize odaklandık, başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım.

Duran'ın süresi milli ara sonrası artacak: Kolombiyalı santrforu Jhon Duran'ın milli aranın ardından oynama süresinin artacağına inanıyorum. Adım adım ilerliyor. Dün ve bugün ikişer idman yaptı. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Bence bir sonraki adıma geçmek için bu önemli. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor.

Skriniar hem lider hem kaptan: Kontra baskılar ve savunma paylaşımı noktasında iyi işler yapıyoruz. Futbolda bazı şeyler ise savunulamıyor. Milan Skriniar hem lider hem kaptan. Pozitif olmaya çalışıyorum ve işimden keyif alıyorum.

DEVİN ÖZEK: TEDESCO İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, takımın çok iyi performans sergilediğini söyledi. Oyuncuları her zaman koruyacaklarını dile getiren Özek, şöyle konuştu: Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz. Yapacak bir şeyimiz varsa kendi içimizde yapıyoruz. Takım şu an çok iyi performans sergiliyor. Ben Leverkusen'de sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Takım iyi gidiyor. Önceden kadro kötüydü doğru çıkmadı. Antrenör kötüydü sonra o da iyi oldu. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum. Başkan çok pozitif biri, buna ihtiyacımız vardı. Negatif sonuçlardan dolayı bize güvendi, takıma enerji verdi. Çok iyi kararlar verdi. Yakın şekilde çalışıyoruz."