Fenerbahçe İsmail Kartal kararını açıkladı. İsmail Kartal kararı duyunca şok oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, başkanlık seçimi öncesi İsmail Kartal'ı gönderdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Sabuncuoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.'' ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM İLE ANLAŞTI İDDİASI!

Diğer taraftan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Bu gelişme sonrası da Aziz Yıldırım-Jose Mourinho görüşmesi iptal oldu.