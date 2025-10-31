Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 8. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Çift maç haftasında İspanya’da önce Valencia’ya 94-79 yenilen Sarı Lacivertliler, Real Madrid karşısında da hayal kırıklığı yarattı.
Zorlu rakibi karşısında maçın başından itibaren istediği oyunu sahaya yansıtamayan Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri parkeden 84-58'lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe 8 hafta sonunda 3 galibiyet, 5 mağlubiyetle EuroLeague’de 16. sırada yer aldı.
JASIKEVICIUS MAÇ SONU RÖPORTAJ VERMEDİ
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından röportaj vermedi.