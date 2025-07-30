Fenerbahçe sag bekini buldu! İstanbul'a geliyor

Teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yürüttüğü Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan ayrılarak bonservisini eline alan Portekizli sağ bek Nelson Semedo, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sarı lacivertlilerle transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Semedo, bugün saat 23.50'de İstanbul'da olacak.

Nelson Semedo bu gece 23.50'de İstanbul'da olacak. https://t.co/VbHsiXthrg — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 30, 2025

Kariyerinde Benfica ve Barcelona gibi önemli takımların da formalarını giyen Semedo, gecen sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 38 maçta 5 asist yaptı.

Portekizli sağ bek 2017 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibinde 3 yıl forma giyen Semedo 2020 yazında 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolverhampton'ın yolunu tutmuştu.

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