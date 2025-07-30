Fenerbahçe sag bekini buldu! İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe sag bekini buldu! İstanbul'a geliyor

Milan Skriniar'ı bugün İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile de anlaştı. Semedo'nun gece yarısı İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yürüttüğü Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan ayrılarak bonservisini eline alan Portekizli sağ bek Nelson Semedo, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sarı lacivertlilerle transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Semedo, bugün saat 23.50'de İstanbul'da olacak.

Kariyerinde Benfica ve Barcelona gibi önemli takımların da formalarını giyen Semedo, gecen sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 38 maçta 5 asist yaptı.

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Portekizli sağ bek 2017 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibinde 3 yıl forma giyen Semedo 2020 yazında 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolverhampton'ın yolunu tutmuştu.

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