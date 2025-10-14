Futbolda sahada aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe borsa da ise yılın ilk 9 ayında hissedarlarına kazandıran tek spor kulübü oldu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı verilere göre, Fenerbahçe hisseleri yılın başından eylül ayı sonuna kadar yüzde 11,7 oranında artış göstererek yatırımcısına kazanç sağladı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise aynı dönemde yatırımcısına kaybettirdi.

Galatasaray hisseleri yüzde 6,6, Beşiktaş hisseleri yüzde 39,9, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 42,8 oranında değer kaybetti.

Bu düşüşlerle birlikte Galatasaray’ın piyasa değeri 19 milyar TL, Fenerbahçe’nin 14,2 milyar TL, Trabzonspor’un 9,2 milyar TL, Beşiktaş’ın ise 9,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.