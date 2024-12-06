Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'ndan çekildi

Türkiye Kupası’na katılım konusunda şok eden bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. HT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacaklarına dair TFF'ye resmi yazı gönderdi.

Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamamasıyla gündeme geldi.

Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.

F.BAHÇE VE KASIMPAŞA'DAN TFF'YE YAZI

Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.

FEDERASYONDAN DÖNÜŞ GELMEDİ

İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtildi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi̇ çekileceği yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği ise merak konusu oldu.