Fenerbahçe yedekleriyle kazanıyor

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk 11 tercihleri fazlasıyla tartışılıyor. Ancak Jesus'un müdahaleleri ciddi anlamda fark yaratıyor.

OYUNA DAHİL OLANLAR KAZANDIRDI

Bu sezon ligde sonradan oyuna dahil olan futbolcular 14 gol ve 14 asistlik müthiş bir katkı sağladı. Karagümrük maçında ikinci yarıda giren Zajc, harika golüyle eşitliği getirdi. Arda Güler ise Szalai'ye asist yaptı. Ankaragücü karşısında ise yine oyuna sonradan dahil olan İrfan Can önce penaltı kazandırdı, ardından onun başlattığı atağı, yine kulübeden gelen Crespo golle noktaladı.

GOLCÜLER SAHNEDE

Bu sezon Enner Valencia ve Michy Batsuayi, forvet hattında 37 gole direkt katkı yaptı.