Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı

Euroleague’de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko bir transferini daha açıkladı. Sarı lacivertliler, Kanadalı pivot Khem Birch'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada son olarak Girona forması giyen oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kanadalı pivot daha önce Türkiye’de Uşak Sportif forması giymişti.

2017'den 2023'e kadar NBA'da Orlando Magic ve Toronto Raptors formaları giyen Khem Birch, geçen sezon İspanya ACB Ligi takımı Basquet Girona'da oynadı.



Girona ile 12 maça çıkıp 22.8 dakika ortalama süre alan Birch, 8.7 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Khem BircH, Fenerbahçe Beko’nun 7. transferi oldu. Sarı lacivertliler, Luka Samanic, Erten Gazi, Nicolo Melli, Devon Hall, Wade Baldwin IV, Bonzie Colson’ı kadrosuna katmıştı.