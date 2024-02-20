Fenerbahçe'de Fred'in son durumu belli oldu. Rapor alelacele İsmail Kartal'a verildi

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Fenerbahçe'de Fred'in son durumu belli oldu. Rapor alelacele İsmail Kartal'a verildi
Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak duran Fred bu hafta takımla birlikte çalışmaya başlayabilecek.

Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fred’in son durumu belli oldu.

TAMAMEN ATLATTI

Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından yapılan testler sonucunda Brezilyalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığına karar verildi.

ANTRENMANDA İZLENECEK

Takımla birlikte çalışacak olan Fred antrenmanı sorunsuz bir şekilde tamamlaması halinde hafta boyunca takımla idmanlarda arkadaşları ile birlikte tam kapasitede çalışacak.

KADROYA DAHİL EDİLEBİLİR

24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa’yı ağırlayacak Fenerbahçe’de İsmail Kartal Fred’in hafta içindeki performansına göre yıldız ismi kadroya dahil edecek.

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