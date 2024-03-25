Fenerbahçe'de ikinci Obradovic

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Fenerbahçe'de ikinci Obradovic
Fenerbahçe Beko'nun Sırp oyuncusu Marko Guduric, Jasikevicius'tan övgü dolu sözlerle bahsederken genç koç ikin 2. Obradoviç benzetmesi yaptı.

Marko Guduric takımın ortasında başantrenör olarak göreve başlayan Sarunas Jasikevicius hakkında olumlu düşüncelerini paylaştı.

Guduric, Fenerbahçe Beko'nun efsanevi koçlarından Zjelko Obradovic'in izinden gidebileceğine inandığı Jasikevicius için, "Tamamen eminim. Sarunas Jasikevicius, Zjelko Obradovic gibi büyük bir koç olabilir.

Hatta şimdiden Fenerbahçe Beko'nun en iyi koçlarından biri olarak anılmaya başlandı.

Kariyerinin sonunda, onun en büyük koçlardan biri olarak anılacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

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