Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi
Fenerbahçe, sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun'u geri almak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun'u geri almak için harekete geçtiği iddia edildi.

Sarı lacivertli yönetimin Batshuayi ve Umut Nayir'in devre arasında ayrılmak istemeleri nedeniyle bir yabancı, bir de yerli santrfor almayı planladığı, teknik direktör İsmail Kartal'ın Serdar Dursun'un ismini verdiği ileri sürüldü.

Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın önceki sezon görev yaptığı dönemde gözdelerindendi. Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından ise forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Karagümrük'e gitmişti.

Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla 64 maçta 19 gol atmıştı.

Son Haberler
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş! Gündem
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş!
Zonguldak’ta feci kaza Gündem
Zonguldak’ta feci kaza
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını Gündem
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı Gündem
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü Dünya
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü
Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Malatya'da deprem Gündem
Malatya'da deprem