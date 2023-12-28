Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi

Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun'u geri almak için harekete geçtiği iddia edildi.

Sarı lacivertli yönetimin Batshuayi ve Umut Nayir'in devre arasında ayrılmak istemeleri nedeniyle bir yabancı, bir de yerli santrfor almayı planladığı, teknik direktör İsmail Kartal'ın Serdar Dursun'un ismini verdiği ileri sürüldü.

Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın önceki sezon görev yaptığı dönemde gözdelerindendi. Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından ise forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Karagümrük'e gitmişti.

Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla 64 maçta 19 gol atmıştı.

