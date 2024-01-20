Fenerbahçe'den ayrıldı. 3. Lig ekibine imzayı attı

2020-2021 sezonunun başında Bucaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Barış Sungur beklentilerin altında kaldı.

Sırasıyla Muğlaspor, Karşıyaka ve Kuşadasıspor'da kiralık olan Barış Sungur 1 ay önce sarı-lacivertliler ile yollarını ayırdı.

21 yaşındaki genç yıldızın yeni durağı 3. Lig’deki Darıca Gençlerbirliği oldu.

Transferin ardından konuşan Sungur, “Bazen yeniden başlamak, yaşanılanlar ve yaşatılanlar bir kenara bırakılıp iyi niyetli, güzel insanlar ile tertemiz bir sayfaya başlamak en doğrusudur” dedi.