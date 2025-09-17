Fenerbahçe'den çılgın basket maçı! Berabere bitti

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında AEK ile Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Sunel Arena’da karşı karşıya geldi.



İlk çeyreği sarı lacivertliler 26 - 21 önde kapadı. İkinci 10 dakikada üstünlüğünü sürdüren son EuroLeague şampiyonu soyunma odasına 47-40'lık skorla gitti. İKinci yarının başıyla AEK daha etkili bir oyun sergiledi. Final periyoduna Fenerbahçe 70-68 geride başladı. Maçta çekişme son dakikaya kadar sürdü. Mücadele 91-91 bitince uzatmaya geçildi. İki takım uzatma periyodunda da eşitliği bozamadı ve müsabaka 102-102 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ikinci uzatmayı oynamak istemedi ve karşılaşma sona erdirildi. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 24 sayıyla takımının en skorer isim oldu. Devin Hall 22, Wade Baldwin 17 sayıyla Biberovic'i takip etti. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Armando Bacot 10 sayı, 11 ribauntla double-double yaptı. Fenerbahçe, Girit Turnuvası yarı finalinde 19 Eylül'de Kızılyıldız’la karşılaşacak.

