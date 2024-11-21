Fenerbahçe'den Euroleague'de üst üste 6. galibiyet

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'den Euroleague'de üst üste 6. galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 11. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı deplasmanda 86-82 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 11. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı deplasmanda 86-82 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Euroleague 11. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna'yı deplasmanda 86-82 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle, sarı-lacivertliler üst üste 6. galibiyetini ve toplamda 9. galibiyetini kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-23 önde tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte tempo düştü ve Virtus Bologna, soyunma odasına 38-37'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte 10 sayı geriye düşen Fenerbahçe, Colson ve Guduric’in sayılarıyla farkı kapatarak son periyoda 61-56 geride girdi. Son çeyrekte, iki takımın karşılıklı üçlüklerle başladığı dönemde, Fenerbahçe Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic’in katkılarıyla maça yeniden dahil oldu. Müsabakanın bitimine 2 dakika 18 saniye kala skor 77-77'de eşitlendi. Nigel Hayes-Davis’in üçlüğüyle 84-82 öne geçen Fenerbahçe, son dakikalarındaki üstün performansla parkeden 86-82'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin galibiyetinde Guduric 21, Nigel Hayes-Davis 19, ve Bonzie Colson 18 sayılık performanslarıyla öne çıktılar. Tarık Biberovic de 11 sayılık katkı sağladı. Virtus Bologna'da ise Shengelia 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Maçın Özeti:

  • 1. Periyot: 22-23 (Fenerbahçe lehine)
  • Devre: 38-37 (Virtus Bologna lehine)
  • 3. Periyot: 61-56 (Virtus Bologna lehine)
  • Sonuç: Virtus Bologna 82-86 Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin bu galibiyeti, Euroleague'deki liderlik yarışındaki iddiasını pekiştirdi ve takımın formunun devam ettiğini gösterdi.

Son Haberler
Konya’da silahlı kavga: 1 ölü
Konya’da silahlı kavga: 1 ölü
Yenidoğan Çetesi komisyonuna üye seçimi Resmi Gazete’de
Yenidoğan Çetesi komisyonuna üye seçimi Resmi Gazete’de
Fenerbahçe'den Euroleague'de üst üste 6. galibiyet
Fenerbahçe'den Euroleague'de üst üste 6. galibiyet
Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması 'Enflasyonun üzerinde muamele edeceğiz'
Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması 'Enflasyonun üzerinde muamele edeceğiz'
Ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisine veda ediyor
Ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisine veda ediyor