Fenerbahçe'den Euroleague'de üst üste 6. galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 11. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı deplasmanda 86-82 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Euroleague 11. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna'yı deplasmanda 86-82 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle, sarı-lacivertliler üst üste 6. galibiyetini ve toplamda 9. galibiyetini kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-23 önde tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte tempo düştü ve Virtus Bologna, soyunma odasına 38-37'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte 10 sayı geriye düşen Fenerbahçe, Colson ve Guduric’in sayılarıyla farkı kapatarak son periyoda 61-56 geride girdi. Son çeyrekte, iki takımın karşılıklı üçlüklerle başladığı dönemde, Fenerbahçe Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic’in katkılarıyla maça yeniden dahil oldu. Müsabakanın bitimine 2 dakika 18 saniye kala skor 77-77'de eşitlendi. Nigel Hayes-Davis’in üçlüğüyle 84-82 öne geçen Fenerbahçe, son dakikalarındaki üstün performansla parkeden 86-82'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin galibiyetinde Guduric 21, Nigel Hayes-Davis 19, ve Bonzie Colson 18 sayılık performanslarıyla öne çıktılar. Tarık Biberovic de 11 sayılık katkı sağladı. Virtus Bologna'da ise Shengelia 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Maçın Özeti:

1. Periyot: 22-23 (Fenerbahçe lehine)

22-23 (Fenerbahçe lehine) Devre: 38-37 (Virtus Bologna lehine)

38-37 (Virtus Bologna lehine) 3. Periyot: 61-56 (Virtus Bologna lehine)

61-56 (Virtus Bologna lehine) Sonuç: Virtus Bologna 82-86 Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin bu galibiyeti, Euroleague'deki liderlik yarışındaki iddiasını pekiştirdi ve takımın formunun devam ettiğini gösterdi.