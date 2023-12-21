Fenerbahçe'den flaş Avrupa Süper Ligi kararı

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Fenerbahçe'den flaş Avrupa Süper Ligi kararı
Fenerbahçe Kulübü, Avrupa Süper Ligi için aldığı kararı kamuoyuna açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Avrupa Süper Ligi için kararını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulüp olarak Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz. Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir."

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