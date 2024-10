Fenerbahçe’nin beraberliği sonrası Mourinho’ya tepkiler var: Tadic’ten vazgeçmesi gerek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Twente’nin golü 28. dakikada Vlap’tan gelirken Fenerbahçe’nin golü ise 71. Dakikada Tadic’ten geldi.

Spor yazarları Fenerbahçe’nin berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Yorumlarda genellikle sarı lacivertlilerin deplasmanda aldığı 1 puanın değerli olduğunun altı çizildi. Öte yandan Teknik Direktör Mourinho’nun oyun anlayışına tepkiler yer aldı.

Spor yazarlarının maçla ilgili yorumları şöyle:

SERDAR ALİ ÇELİKLER (HABERTÜRK): FENERBAHÇE’NİN BELKİ DE TADIC’TEN VAZGEÇMESİ GEREK

“F.Bahçe'nin belki de takımın en pozisyon bilgisi yüksek ismi olan Tadic'den vazgeçmesi gerek. Tadic dripling yapamıyor ve hareketliliği de sınırlı. Harika bir tekniği, üst düzey oyun bilgisi ve süper bir zekası olsa da ne yazık ki güncel değil. O bölgede günümüz gerekliliklerini karşılaması muhtemel isim Oğuz Aydın. Driplingi ve fizik gücü var. Gol atabiliyor. Pozisyon bilgisi de oynadıkça gelişir. Oğuz Aydın ile birlikte İrfan Can değerlendirilmeli. Ancak Mou, kariyerine ve ismine saygıdan Tadic'i Avrupa listesine yazdı. Dusan Tadic ligimizde iş görse de orta/üst seviye hiç bir maçta oynaması mümkün değil. Bu 'Güncel Futbolcu' ve olmayan futbolcu tanımımızı ilerleyen günlerde daha da açarak başka yazılarda da kullanacağım. Avrupa'da belli düzeyde bir yerlere gelmek istiyorsak daha fazla güncel futbolcu ile oynamalıyız.”

UĞUR MELEKE (HÜRRİYET): MAÇIN KIRILMA ANI

"Maçın kırılma anıysa 62’deki Maximin-Dzeko hamlesiydi. 1 saat boyunca hayalet gibi sahada dolaşan Nesyri’nin çıkışı, iki asın girişiyle oyun dengelendi. Amrabat’ın olağanüstü asisti ve Tadic klasıyla 1 puan da kotarıldı o süreçte."

HALİL ÖZER (MİLLİYET): MOURINHO SATRANÇ OYNUYOR

"Sonuç olarak Fenerbahçe önemli bir puan aldı. Hollanda deplasmanları her zaman zordur. Kendine has bir tarzları var. Her zaman sıkıntı yaratabiliyorlar. Ama Fenerbahçe gerek hocası gerekse kaliteli ayakları ile puanı almasını bildi. Çünkü rakipleri dama oynarken Mou satranç oynuyor. İyice alıştığı zaman neler olacağını tahmin edemiyorum."

ENGİN VEREL (AKŞAM): BANA GÖRE BAŞARI DEĞİL

"Twente deplasmanından alınan 1 puan başarı olarak gösterilebilir ama bana göre değil. Fenerbahçe Avrupa'da başarı istiyorsa, Mourinho'nun dediği gibi hedefi kupaysa bu maçlarda rakiplerine niyetini futboluyla göstermeli. İki maçtır böyle bir tablodan söz etmemiz mümkün değil. Ama inanıyorum ki ilerleyen zamanda takım toparlanacak ve futbolunun çok daha üzerine çıkacak. Umarım o seviyeye çıkana kadar iş işten geçmez. Son sözüm de ligdeki rekabet yüzünden birbirini yiyen yöneticilere."