Fenerbahçe’nin beraberliği sonrası yorumcular: İsmail Kartal’dan özür dilemek için sıraya gireceğiz

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. Haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler galibiyeti kalesinde son dakikalarda gördüğü golle kaçırırken Teknik Direktör Jose Mourinho hedef tahtasına oturtuldu.

Karşılaşmayı değerlendiren yorumcular Mourinho’nun kadro ve oyuncu değişikliği tercihlerine sert tepki gösterirken “İsmail Kartal’dan özür dilemek için kuyruğa gireceğiz” sözleri dikkat çekti.

İşte spor yazarları ve yorumcuların karşılaşma sonrası yorumları:

TAYFUN BAYINDIR (MİLLİYET): İSMAİL KARTAL’DAN ÖZÜR DİLEMEK İÇİN SIRAYA GİRECEĞİZ

"Daha köprünün altından akacak su var. Çözüm üretebilme kadrosu da Mourinho’nun elinde. Ama Mourinho eski Mourinho değil. Birileri hiç vakit kaybetmeden bir zamanlar iyi bir teknik direktör olduğunu ona hatırlatmalı. Görünen o ki birkaç hafta sonra ben de dahil birçok yorumcu İsmail Kartal’dan özür dilemek için kuyruğa gireceğiz. Şu dünkü ruhsuz futbolu İsmail hoca oynatmış olsa inanın duvardan duvara vurmuş, ağır biçimde eleştirmiştik. Gerçekçi konuşalım ve elbette hakkını teslim edelim İsmail Kartal olsa bu takım en azından bir tık hatta iki tık yüksek tempoda oynardı. Fenerbahçe’nin oynadığı bu ağır futbol net olarak Almanların ünlü Leopard tankı ile örtüşüyor. Olağanüstü bir tanktır, müthiş becerileri vardır ama çok ağırdır. Sağdan sola dönene kadar piyadeler bile gelir o tankı geçer. Fakat kağıt üzerinde dünyanın en iyisidir."

SERGEN YALÇIN (EKOL TV): O FAÜLE SIĞINAMAZSIN

Fenerbahçe'nin pozisyon üretemediğini söyleyen Sergen Yalçın, Mourinho'ya yüklenerek "Sen takımı maça hazırlayamıyorsan ortada hiçbir Fenerbahçeliyi memnun edecek bir sonuç yoksa sen o faule sığınamazsın" dedi.

Fenerbahçe'nin oyununun sezon başından beri gelişim göstermediğini aktaran Yalçın, "Mourinho'nun psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de hiçbir futbolcunun mutlu olmadığını iddia eden Sergen Yalçın, "45 dakika boyunca bu kadroyla ön alan baskısı yapamazsın. Bugünkü Anadolu takımları büyük takımlarla korakor oynayamaz ama Samsunspor'un enerjisi diğer Anadolu takımlarına göre daha iyi" şeklinde konuştu.

Mourinho'nun mutsuzluğunun beden diline yansıdığını aktaran Sergen Yalçın, "Yüzünde telaşlı bir ifade var" dedi.

Fenerbahçe'nin bireysel yeteneklerle maç kazandığını dile getiren Yalçın, Mourinho'nun oyuncu tercihlerini eleştirerek "Geçen senenin en iyi oyuncusu İrfan Can. Nerede bu çocuk, neden oynatmıyorsun? Szymanski bir Alex değil neden vazgeçmiyorsun mesela?" sözlerini sarf etti.

NİHAT KAHVECİ (KONTRASPOR): AKLIM ALMIYOR

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho sonrası oyununun geriye gittiğini aktaran Nihat Kahveci, "Bir futbolcunun geçen seneden iyi olduğunu söyleyin bana. Osayi-Samuel neden oynamıyor mesela?" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci tercihi üzerinden Mourinho eleştirisini sürdüren Kahveci, "Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu İrfan Can Kahveci 20 dakika süre aldığında şükreder hale geldi. Aklım almıyor, anlamıyorum bu tercihi. İrfan Can Kahveci oynar" dedi.

Fred'in formundaki düşüşle ilgili konuşan Nihat Kahveci, "Fred formsuz, çok top kaybı yapıyor. Belki rolünden dolayı mutsuz. Fred'in profesyonelliğinden şüphe etmem ama geçen seneki Fred'den eser yok" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin Manchester United maçındaki olası kadrosuna değinen Kahveci, "Maxi, Tadic, İrfan Can üçlüsü bence Manchester United maçında olmalı. Amrabat'ın ayağı temiz ama ofansta çok etkisiz kalıyor. Çok geride çünkü" ifadelerini kullandı.