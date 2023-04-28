Fenerbahçe'nin Crespo kararı belli oldu

İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin, sözleşmesi 2024'te bitecek Portekizli orta sahaya 3 yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarıldı.

Miguel Crespo'nun Avrupa'dan birçok talibi olduğu, Fenerbahçe'nin bu nedenle sözleşme uzatma konusunda elini çabuk tutmak istediği aktarıldı.

10 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Fenerbahçe'ye, 2021 yazında Estoril'den transfer olan Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre aldığı 34 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.