Fenerbahçe'nin eski yıldızı kumarda imkansızı başardı

Futbolu bıraktıktan sonra en büyük hobisi olan pokere daha çok vakit ayıran Alman yıldız Max Kruse birkaç haftadır Las Vegas’ta kalıyor.

POKERİN EN ZOR HAREKETİNİ YAPTI.

Burada amatör, profesyonel demeden bulduğu bütün karşılaşmalarda poker oynayan Max Kruse’nin yaptığı son hareket herkesi şaşırttı.

Son olarak Colossus etkinliğinde oynayan Kruse pokerde yapması en zor hareket olan Royal Floş’u gerçekleştirdi.

O anları sosyal medyadan paylaşan Kruse turnuvadan 3 bin dolar kazandı.

ROYAL FLOŞ NEDİR?

Aynı renkten ve ondan asa kadar olan kartların dizilimi olan Royal Floş için mümkün olan sadece 4 kombinasyon mevcuttur. Royal Floş'un gerçekleştirilme olasılığı 649.737’de 1’dir

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

36 yaşındaki Alman eski futbolcu 2019’un yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkması ile birlikte maaş ödemelerinde aksaklık olduğunu söyleyen Max Kruse sarı-lacivertliler ile sözleşmesini feshederek Alman Ligi ekiplerinden Union Berlin’in yolunu tutmuştu.

ALİ KOÇ 'HAYATININ POKERİNİ OYNADI' DEMİŞTİ

Max Kruse sözleşmesini sonlandırarak takımdan ayrılması sonrası bir açıklama yapan Ali Koç “hayatının pokerini oynadı” demiş ve sözleşme feshi yargıya taşınmıştı.

Olayda Alman futbolcuyu haklı bulan FIFA Fenerbahçe’nin Kruse’ye 3 milyon 750 bin euro, menajer ve avukatlarına da 750 bin euro tazminat ödemesine karar vermişti.

Fenerbahçe'de forma giydiği tek sezonda 23 maça çıkan Max Kruse