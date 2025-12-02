Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan maçta Türk futbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaştılar. Dev derbi 1-1 sona erdi ve iki takım arasındaki puan farkı aynı kaldı.

beIN Trio ekibi, bu mücadelede hakem Yasin Kol'un verdiği kararları değerlerlendirdi.

İşte o yorumlar

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN ELLE OYNAMA KARARI

Bülent Yıldırım: Elle oynama yok, top göğsüne çarptı.

Bahattin Duran: Elle oynama yok.

Deniz Çoban: Elle oynama yok.

NOT: Tüm görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

EN-NESYRI'NİN İLKAY'A YAPTIĞI FAUL

Bahattin Duran: En-Nesyri'nin el teması var ama faul için yeterli değil.

Bülent Yıldırım: Faul yok, devam etmeliydi.

Deniz Çoban: Burada faul yok.

VICTOR OSIMHEN'İN FAUL BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Skriniar, avuç içiyle faul yaptı.

Bahattin Duran: Yalnızca faul, kart gerekmez.

Deniz Çoban: Faul verilmeliydi, hakem taç kararı verdi.

SEMEDO'NUN GÖRDÜĞÜ SARI KART

Bahattin Duran: Semedo ayağa bastı. Yardımcı hakem gördü. Yardım da etti. Net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bülent Yıldırım: İki şey var. Birincisi Davinson'un çenesine Edson'un kolla müdahalesi var mı? İkincisi Skrinar'ın elle oynaması. Elle oynama kararı ve VAR müdahalesi doğru. Kol doğal konumda değil. Bu golün iptali doğru.

Bahattin Duran: Çok net, uzaktan gelen top, Skriniar'ın kolu doğal konumda değil. İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru.

Deniz Çoban: İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Çok küçük bir temas var, penaltı gerektirecek bir ihlal yok. Hakemin kararı doğru. Ufak bir kontak var.

Bahattin Duran: Hakem kararı doğru. Fenerbahçe kalecisi Ederson risk alarak gitti. Kontrolsüz kaymadı, durdu ve elini yere koydu. Yüzünü de geri çekti. Yüzünü çekmese penaltı olacak. Çok küçük bir temas var. Penaltı gerektirmez.

Deniz Çoban: Hakemin yorumuna saygı duyuyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım: Hakemin kontrolünde gerçekleşen bir durum olmasaydı ben bu pozisyona yüzde yüz faul derdim. Bu olay yaşanırken hakem oyunu bırakıp kontrol dışı bir durum olacağını düşündü, Davinson da teması almak için durdu, Edson da arkadan gelip çarptı. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Mücadelenin ardından da birbirlerine yoklama devam etti. Davinson, alan kapatıp durdu ve temas oldu. Edson'un yolunda durup kalça çıkardı.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Faul varsa da Davinson yaptı. Edson'un gitmesini engelledi.

Deniz Çoban: Kural kitabındaki ifade 'Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun da oynama mesafesinde olmadığında, rakip oyuncuya engel olmak, durdurmak, yavaşlatmak veya yönünü değiştirmeye zorlamak amacıyla rakibin koşu yoluna hareketlenmektir' Bir ihlal varsa onu yapan Davinson.