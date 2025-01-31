Fenerbahçe’nin hatalarını tek tek sıraladılar: Mourinho geçmişten ders almadı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler aldığı 1 puanla play off oynama hakkı elde etti. Sarı lacivertlilerin rakibi bugün çekilecek kura ile belli olacak.

Sarı lacivertlilerin çok sayıda eksikle çıktığı maç konusunda yapılan değerlendirmede Fenerbahçe’nin hataları tek tek sıralandı. Yapılan yorumlarda sarı lacivertlilerin geriye yaslanma sorununa dikkat çekildi.

Spor yazarları, Fenerbahçe’nin 1 puan aldığı maçı şu sözlerle değerlendirdi:

Serkan Akcan (Fanatik): Midtjylland deplasmanı bu sezon Fenerbahçe’nin en sorunlu sahaya çıktığı deplasman olabilir. Kendisinin cezası sebebiyle tribünde olmasını da sayarsak, sakatlardan, cezalılardan kadro yapmak Mourinho için kolay değildi. İsmail Yüksek 40 gün sonra ilk kez sahaya çıktı ama sağ kanat beki olarak. Szymanski yine sol kanatta, eli sarılı Mert Hakan merkezde, genç stoper Yusuf yine üçlü savunmanın solundaydı. Her şeye rağmen Fenerbahçe’nin kadrosu ve vizyonu Midtjylland ile kıyaslanmayacak kadar yukarıda. Ne var ki, temsilcimiz maça ne kadar iyi başlamış olsa da bir akan oyun ortası sonrası yediği kafa golüyle savunmasında kocaman bir gedik açtı. Önce En-Nesyri harika bir gol attı. Devre dönüşünde de Szymanski, Dzeko’ya bir gol hazırladı. Fakat tehlike bu golden sonra başladı. Fenerbahçe, Midtjylland karşısında skoru 2-1’e getirdikten sonra anlamsız bir şekilde geri yaslanarak rakibi için maçı çok daha heyecanlı hale getirdi. Ağır zemin pas yapmayı zorlaştırınca, işin yüksek topa kalacağı bir senaryoya doğru ilerlemeye başladık. Danimarkalılar bunu arıyordu zaten. Aradıklarını gereğinden fazla geri yaslanarak verdik. Sakatlıklar ve cezalılar sebebiyle kulübenin zayıflığı gözlerden kaçmıyor elbette. İrfan Can, Cenk Tosun ve biraz da Cengiz Ünder dışında güvenilir oyuncu sınıfında yedeği yoktu Fenerbahçe’nin. Fakat En-Nesyri ile Dzeko bu kadar oyundan düşmüşken Cenk ile İrfan Can hamlesinin daha erken gelmesi çok daha fazla işe yarayabilirdi. Kötü zemine ve vasat oyuna rağmen Avrupa Ligi’ne devam ediyor olmak son derece önemli.

Mehmet Arslan (Hürriyet): Bu takımın DNA’sına aykırı savunma futbolu. Ama öne geçtikleri her golden sonra topu rakibe bırakma alışkanlığından da vazgeçmiyorlar. Ve faturayı da epeyce yüksek ödüyorlar. Sezon başından beri Fenerbahçe’nin sıkıntıları çok açık:

1 - Orta alanda rakibe baskı yapacak fizik güce ve futbol aklına ihtiyaçları var.

2 - Bu güce ve akla sahip olamayınca rakipten dönen toplara da sahip olamıyorlar.

3 - Topu yeniden kazanmak için tekrar geriye koşuyor ve takımın boyunu uzatıp, enerjisini harcıyorlar. 36 takımlı bir ligde 24. olarak playoff’a kalmak Fenerbahçe için bir başarı değil bir uyarıdır. Umarım Anderson Talisca ve diğer yeni transferlerle Fenerbahçe arzu ettiği oyuna kavuşur.

Gürcan Bilgiç (Sabah): Mourinho'nun "yenilmezsek, kovulmayız" ekibi, ders almadı geçmişten. 70 milyon Euro değeri olan rakip karşısında 250 milyon Euro'luk takımı ne hale getirdiler. Üçlü diziliş ile birlikte Çağlar da başka formata geçti. Belki de kadroya gelen iki yeni stoperin baskısı, pabucu pahalı yaptı. Nesyri'nin mükemmel golü, Dzeko'nun usta vuruşu, yine Fenerbahçe'yi santrforlar takımı yaptı. Yeni transferler, mevkisinde oynayan bekleri veya orta sahaları, ön taraftaki pas tercihlerindeki yanlışlara çözüm olabilecek Talisca ile kalan maçlar daha keyifli bir takım vadedecek; inşallah…