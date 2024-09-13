Fenerbahçe’nin Medina’ya imzayı neden attıramadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin ocak ayında kadrosuna katmak için Medina ve kulübü Boca Juniors ile anlaşmasına rağmen resmi imzaların neden atılamadığı ortaya çıktı.

Sporx'in Arjantin basınından derlediği habere göre transfer ‘Hatalı e-mail’ nedeniyle bitmedi. Haberde, Arjantin kulübünden Fenerbahçe’ye gitmesi gereken e-mailde yazım hatası bulunuyordu ve söz konusu yazışma sarı lacivertlilere ulaşmadı.

Haberde, Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı ifade edildi.

"BONUSLAR GÖRÜŞÜLÜYOR"

Öte yandan Arjantin basınında çıkan bir başka habere göre ise transferin resmiyet kazanamamasının nedeni iki kulüp arasında bazı pürüzlerin giderilememesi. Haberde, Fenerbahçe ile Arjantin kulübü arasında 2 bonus maddesinde anlaşma sağlanamadığı için transferde resmi imza atılamadı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Çıkan haberlere göre Fenerbahçe 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Boca Juniors’a bonuslar dahil 15 milyon euro bonservis ödeyecek. Arjantin ekibi, genç yıldızın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak.

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.