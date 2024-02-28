Fenerbahçe'ye kupada final şansı doğdu. Rövanş maçı yarın

Erkek Voleybol Takımı, yarı finalin rövanşında perşembe günü Polonya temsilcisi Asseco Resovia ile karşılaşacak.

Maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Belçikalı Björn Willems ve Arnavut Igli Feshti hakem ikilisi maçı yönetecek.

Fenerbahçe Parolapara, ilk maçı 3-1 kaybettiği için rakibini 3-0 veya 3-1 mağlup etmesi gerekiyor.

Bu durumda finalisti belirleyecek olan altın set oynanacak.

Asseco Resovia ise herhangi bir galibiyet ya da 2 set kazanması halinde finale çıkacak.