Fenerbahçe’ye Saint-Maximin’den iyi haber geldi

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Fenerbahçe’ye Saint-Maximin’den iyi haber geldi

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi sonrası hafif sakatlığı bulunan Saint Maximin’den iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde takımı adına sahada en etkili isim olarak öne çıkan Saint-Maximin, maç sonrası stadı sekerek terk etmişti. Yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili bugün yapılan kontroller sonrası iyi haber geldi.

3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, dev maç sonrası stadı sekerek terk etmişti.

Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Bright Osayi-Samuel ise bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19:45'te başlayacak.

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