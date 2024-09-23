Fenerbahçe’ye Saint-Maximin’den iyi haber geldi

Fenerbahçe’de 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde takımı adına sahada en etkili isim olarak öne çıkan Saint-Maximin, maç sonrası stadı sekerek terk etmişti. Yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili bugün yapılan kontroller sonrası iyi haber geldi.

3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, dev maç sonrası stadı sekerek terk etmişti.

Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Bright Osayi-Samuel ise bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19:45'te başlayacak.