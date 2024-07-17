Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek. Formayı giydi imzayı attı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Belçikalı sol bek oyuncusu Zoe Van Eynde’yi kadrosuna kattı.
Zoe Van Eynde, geçtiğimiz sezon Standard de Liège forması giymişti. 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivert renklere 2 yıllık bir sözleşme imzalayarak katıldı.
Kulüp, resmi internet sitesi üzerinden transferi şu ifadelerle duyurdu:
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Standard de Liège forması giyen Zoe Van Eynde’i kadrosuna kattı.
24 yaşındaki Belçikalı sol bek oyuncusu, kendisini 2 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."
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