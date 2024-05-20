Fenerli topçuların lüks merakı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Fenerli topçuların lüks merakı
Fenerbahçeli futbolcuların taktığı çantaların fiyatı dudak uçuklattı.

Hollywood ünlülerinin son dönemde en çok tercih ettiği Fransız lüks çanta markası Fenerbahçeli topçuların da vazgeçilmezi oldu.

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Satıldığı ülkelerdeki mağazalarında önünde sıra olan bu meşhur çanta dünyaca ünlü rapçiler Kanye West, Lil Zay Osama, Davido, Pop Smoke, Pharrell Williams gibi isimlerin en önemli aksesuarı oldu.

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Sadece mağazada satılan bu çantaların fiyatları ise dudak uçuklatıyor.

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Bu markanın sırt çantası modelleri 4 bin 700 dolar ile 8 bin dolar (Yaklaşık 150 bin TL ile 250 bin TL) arasında satılıyor. Fenerbahçeli bazı futbolcularında bu markanın müdavimi olduğu ortaya çıktı.

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Ünlü futbolcu David Beckham’ın da taktığı çanta dün derbiye gelişleri sırasında Jayden Oosterwolde, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi gibi Fenerbahçeli topçularında üzerindeydi.

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Çantanın farklı renkteki aynı modelini kullanan futbolcuları görenler ‘Bedava mı dağıttılar’ esprisi yaptı.

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Ferdi Kadıoğlu lüks çantanın koyu gri modelini tercih ederken, Michy Batshuayi koyu gri çantayı taktı.

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