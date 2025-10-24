ATV’nin iddialı yapımı Aşk ve Gözyaşı, dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, “Aşk ve Gözyaşı neden yok, final mi yaptı?” diyerek araştırmaya başladılar.

Fenomen dizi için şu son günlerde final yapacağı iddia edilmişti. Güney Kore yapımı “Queen of Tears” dizisinden uyarlanan dizi istediği izlenme rekorlarını yakalayamamıştı.

DİZİDE SENARİST KRİZİ YAŞANDI

Dizinin senaristi Dilara Pamuk’un üçüncü bölümde ekibe veda etmesinin ardından, yapım şirketinin yazı ekibi geçici olarak senaryoyu devralmıştı. Ancak yaşanan senarist değişimi ve senaryo krizinin ardından yeni bölümün çekimleri aksadı.

BU HAFTA EKRANLARA GELMEYECEK

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Aşk ve Gözyaşı’nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. ATV’nin yayın akışında dizinin yerini “özel bölüm” alırken, izleyicilere sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dizinin 31 Ekim Cuma günü kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, dizinin final yapacağı yönündeki söylentiler ise gerçeği yansıtmıyor. Aşk ve Gözyaşı, özellikle yurt dışı satışlarındaki yoğun ilgi sayesinde ekran serüvenine devam edecek.