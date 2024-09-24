Fenomen Kübra Aykut'un intihar mektubu ortaya çıktı. Bir detay yürek dağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Fenomen Kübra Aykut'un intihar mektubu ortaya çıktı. Bir detay yürek dağladı

Sultanbeyli’de yaşayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un intihar ettiği iddia edilen olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Evinin 5. katından atlayarak yaşamına son verdiği belirtilirken, geride bıraktığı veda mektubundaki detay yürek dağladı.

Sultanbeyli’de yaşayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un, evinin 5. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Genç kadının geride bıraktığı veda mektubu da ortaya çıktı.

"GÜNLERDİR CAN ÇEKİŞİYORDUM, KİMSE GÖRMEDİ"

Aykut’un veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdiği görüldü.

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SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, hemen Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar dikkat çekti.

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