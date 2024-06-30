Ferdi Kadıoğlu çılgınlığı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmişti.

A Milli Takım'la EURO 2024'te de fırtına gibi esen Ferdi Kadıoğlu için transfer iddiaları peş peşe geliyor.

Almanya'da takımın başına Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'un Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ferdi için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise Ferdi Kadıoğlu için Arsenal ve Manchester United'ın da teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz basınından SportsMole'da çıkan haberde Ferdi'nin hem Fenerbahçe'de gösterdiği istikralı perfomansa hem de A Milli Takım'da Montella'nın ilk tercihi olduğuna dikkat çekildi.

EURO 2024'ün ardından Avrupa'nın dev takımlarının Ferdi için kıyasıya bir rekabet içerisine gireceği belirtildi.



