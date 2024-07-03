Ferdi Kadıoğlu ilki başardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu ilki başardı

A Milli Takımımız'ın, Avusturya maçında harika bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu rekorları alt üst etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız'ın çeyrek finale yükselmesi tüm Türkiye'de büyük sevinç yarattı.

Avusturya karşısında alınan 2-1'lik galibiyette tüm futbolcularımız çok iyi mücadele etti, ancak ön plana çıkan bazı isimler de vardı.

Mert Günok son saniye kurtarışıyla karşılaşmaya damga vururken, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Sol kanadı adeta otobana çeviren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te rekor kırdı. Karşılaşmada 12.2 km. koşan Ferdi Kadıoğlu, turnuvada şu ana kadar bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu.

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