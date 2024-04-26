Fernando Muslera tarihe geçti

Kaynak: AA
Fernando Muslera tarihe geçti
Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti.

Muslera, bu sezon da 90 dakika sahada kaldığı 32 lig müsabakanın 17'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve kendi rekorunu geliştirdi.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

ICARDI ZİRVEDE
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 21 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

Ligde çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandıran Icardi, toplamda 21 gole ulaştı. Haftaya gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile başa baş giren 31 yaşındaki yıldız, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak bir adım öne geçti.

İki sezonda resmi maçlarda 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı.

İlgili Haberler
Arda Güler parıl parıl parladı. Milli yıldızın Real Madrid'deki resitalini Volkan Aliakar yazdı
İşte Serie A'da küme düşen ilk takım. -47 averajı var
İşte Serie A'da küme düşen ilk takım. -47 averajı var
Serdar Aziz'den flaş Galatasaray paylaşımı. Taraftarlar ayağa kalktı
Spor kulübünde iğrenç skandal. Antrenör tutuklandı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi açıklaması
Arda Güler Ancelotti'ye cevabını verdi. İlk 11 çıktığı maçta golünü attı
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi
Fenerbahçe kazanacağı maçı kaybetti. Fatih Saboviç yazdı
Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda ayakta tutan ismi açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Artık mucizeler bile Galatasaray'ın şampiyonluğunu önleyemez. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray hata yapmadı. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı
TFF maçın hakemini değiştirdi. Saatler kala flaş karar
Bir anda ortaya çıktı. Adana Demirspor Galatasaray maçında sürpriz isim
Son Haberler
Arda Güler parıl parıl parladı. Milli yıldızın Real Madrid'deki resitalini Volkan Aliakar yazdı Spor
Arda Güler parıl parıl parladı. Milli yıldızın Real Madrid'deki resitalini Volkan Aliakar yazdı
Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı Yaşam
Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı
Merkez Bankası büyük fırsat kaçırdı Yazarlar
Merkez Bankası büyük fırsat kaçırdı
İYİ Parti olağanüstü kongresi/“Köprüden Önce Son Çıkış” Yazarlar
İYİ Parti olağanüstü kongresi/“Köprüden Önce Son Çıkış”
Deve mi, kuş mu? Deve kuşu mu? Yazarlar
Deve mi, kuş mu? Deve kuşu mu?
18 yaş altı çalışma ve sigortalılık Yazarlar
18 yaş altı çalışma ve sigortalılık
Türk birliğine giden yolda iki dergi Yazarlar
Türk birliğine giden yolda iki dergi