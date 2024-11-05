Ferrari hisselerinin düşüşü devam ediyor

Ferrari, Salı günü beklentilerin üzerinde bir kar açıklamasına rağmen, Çin'deki zayıf talebin lüks ürünler pazarındaki etkilerinin hisselere yansımasıyla birlikte düşüş yaşadı. İtalyan otomobil üreticisinin üçüncü çeyrek düzeltilmiş kazançları, geçen yıla göre %12.5 artarak hisse başına 2.02 euro (2.20 dolar) seviyesine ulaştı. Bu rakam, analistlerin beklediği 1.99 euro (2.17 dolar) seviyesini az bir farkla geride bıraktı. Şirketin net geliri ise 1.64 milyar euro ile Wall Street hedefleriyle uyumlu.

Ferrari, Ağustos ayında verdiği 2024 sonu öngörülerini de yineleyerek, yıllık satışlarının %9'dan fazla artarak yaklaşık 6.55 milyar euro olmasını beklediğini açıkladı. Ancak, üçüncü çeyrekte toplam otomobil sevkiyatları, geçen yıla göre %2 azalarak 3,383'e geriledi. Bu durum, yatırımcıları lüks ürünlere olan talebin zayıflaması nedeniyle endişelendirebilir.

Ferrari'nin ABD borsa kayıtlı hisseleri, Salı günü %5.4 değer kaybederek 450.19 dolar seviyesine düştü. Bu sırada S&P 500 endeksi %0.7 yükseldi. Şirketin, Çin anakarası, Hong Kong ve Tayvan'daki sevkiyatları, geçen yıla göre %29 azaldı. Pekin, yıllarca süren katı COVID-19 kısıtlamalarının ardından büyümeyi canlandırmada zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum, LVMH ve Gucci'nin sahibi Kering gibi lüks markaların satışlarını olumsuz etkiliyor. Ferrari, bu endişelere karşı genellikle dirense de, Salı günü hisselerinin düşmesi, yatırımcıların Çin ekonomisindeki daralmanın şirketin mali performansını nasıl etkileyeceği konusunda kaygılandığını gösteriyor.

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, satışların sınırlı olmasını beklediğini belirtti. Çünkü Ferrari, rakip otomobil üreticilerine kıyasla çok daha iyi bir konumda. Şirketin yılda yalnızca 14,000 araç sattığını ve bu araçların zengin müşterilere yüksek kâr marjları ile gittiğini vurguladı. Narayan, "Hisselerin geri çekilmelere karşı destek göreceğini bekliyorum, özellikle otomobil sektörünün şu anda cazip olmaması nedeniyle," dedi.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, şirketin kazançlarını artıran "güçlü bir ürün karışımı" ve kişiselleştirilmiş araçlara artan talebi öne çıkardı. Ayrıca, geçen ay tanıttıkları F80 süper otomobilinin dördüncü çeyrekten itibaren sevkiyatlarına başlamasını beklediklerini belirtti. Bu modelin tanıtımı, caddede daha iyimser bir hava estirdi. Ferrari, bu otomobillerden 799 adet satış yapmayı planlıyor ve her birinin fiyatı 3.6 milyon euro (3.9 milyon dolar) olacak. Bu durum, hem hacim hem de fiyat açısından, "en iyimser beklentileri" aştı.

Ferrari'nin bu çeyrek sonuçları, Wall Street'in beklentilerini tam sekiz kez geride bırakmasıyla dikkat çekti. Bu başarılı dönem, 2024'te hisselerin %41 oranında artmasına katkı sağladı. Bu süreçte, S&P 500 endeksi %20 oranında bir artış gösterdi.