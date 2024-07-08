Ferrari pilotu kabus anlarını anlattı

Monaco Grand Prix'indeki zaferinin ardından, Leclerc için durumlar tersine döndü ve son dört yarışta sadece 12 puan toplayabildi.

Leclerc, son yarışta erken bir zamanda geçiş lastiklerine geçiş yaparak pozisyon kaybetti.

Ünlü pilot, "Yanlış bir strateji seçimi yaptık. Bu kararı yeniden değerlendireceğim. Aldığım bilgiler ve araçtaki verilerle bu kararın doğru olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Leclerc sözlerine şöyle devam etti:

15. virajda aşırı yağmur altında kaldık. O turda yağmurun şiddetleneceği söylendi ve ben de pit stop yapmaya karar verdim. Ancak beklenen yağmur sekiz veya dokuz tur sonra geldi.

Açıkçası, o andan itibaren yarış bizim için bitti. Çok frustrasyon vericiydi. Gerçekten unutmak isteyeceğimiz bir hafta sonu daha yaşadık ve bu tür hafta sonları artık çok sık yaşanmaya başladı.

Şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız bu durumu ifade etmek için kelimeler yetersiz kalıyor ama son dört yarıştır adeta bir kâbus içindeyiz. Umarım en kısa sürede toparlanıp geri dönebiliriz.