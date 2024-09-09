Ferrari’nin ilk elektriklisi ne zaman yollarda olacak? Fiyatı belli oldu

Ferrari, ilk elektrikli otomobiliyle otomobil dünyasında büyük bir heyecan yarattı. İtalya’da test edilen prototipin görüntüleri, otomobil tutkunlarının merakını artırdı. Elektrikli Ferrari'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında detaylar ise merak konusu.

PROTOTİPİN GÖRÜNÜMÜ

İtalya'da test edilen Ferrari’nin elektrikli prototipi, Levante SUV’sinin makyajlanmış bir versiyonu gibi görünse de bazı belirgin farklar taşıyor. Alçaltılmış coupe-crossover tarzıyla dikkat çeken araç, geniş tekerlekler ve plastik çamurluklarla dikkat çekiyor. Kaplamaların geçici olduğu belirtilse de, aracın elektrikli olduğunu gösteren önemli ipuçları mevcut. Örneğin, dekoratif dörtlü egzoz çıkışları ve sarı yıldırım çıkartmaları elektrikli motoru işaret ediyor. Ayrıca kapalı ön ızgara, aracın soğutma girişine ihtiyaç duymadığını ortaya koyuyor.

PLATFORM VE MÜHENDİSLİK

Ferrari’nin elektrikli prototipi, test sırasında bir Maserati Purosangue SUV prototipiyle birlikte görüntülendi. Bu durum, Ferrari’nin elektrikli aracı için Purosangue platformundan yararlanabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Araçların boyut ve mühendislik açısından benzerlik taşıdığı gözlemlendi.

PİYASAYA ÇIKIŞ VE FİYAT

Ferrari, elektrikli aracının resmi tasarımını henüz açıklamadı. Bu nedenle aracın süper otomobil, grand tourer veya spor otomobil olarak mı piyasaya sürüleceği belirsizliğini koruyor. Ancak, aracın çoklu motorlu bir kurulumla gelmesi bekleniyor. Kaynaklar, Ferrari’nin elektrikli aracının 2025 yılında piyasaya sürüleceğini ve yaklaşık 500 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtiyor.