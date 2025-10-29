Fethiye ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü Mammatus bulutları sardı.

Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.

MAMMATUS BULUTLARI NEDİR?

Meme şekline benzedikleri için bu isim verildi. Mamma kelimesi İngilizcede aynı zamanda meme anlamına gelir. Bu bulutların nasıl oluştuklarıyla ilgili çeşitli düşünce ve teori bazında söylemler ortaya atılsa da, mammatus bulutları konvektif bir fırtınanın diverjansı (yayılması) sonucunda oluştuğu belirtiliyor.