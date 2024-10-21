FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatan Nedim Şener’den mesaj: Yine ‘firar’ etmiş

3 Mart 2011'de Oda TV'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteci Ahmet Şık ile birlikte gözaltına alınan Hürriyet yazarı Nedim Şener, tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konulmuştu.

‘Ergenekon yapılanmasına’ yardım ettiği gerekçesiyle yedi yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Şener, 12 Mart 2012'de tahliye edilmişti.

Bu sabah FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in öldüğü öğrenilince, kumpas davaları mağdurlarından Gazeteci Nedim Şener bir mesaj paylaştı.

Şener’in yaptığı açıklama şöyle:

“YİNE FİRAR ETMİŞ”

ABD’nin Türkiye’ye karşı kullandığı FETÖ elebaşı Gülen yine “firar” etmiş. Bu dünyada hesabını ona soramadık ama yüce Allah, kötülük ve ihanetlerinin hesabını ona soracak, şehitlerimizi de şahit tutacak.

FETÖ elebaşı öldü ama FETÖ’cüler ihanetleri ve kötülükleriyle devlet içinde ve toplum arasında fitne yaymaya devam ediyor.

Siyasette, bürokraside, medyada makam odalarında gizlice gözyaşı döküp “ima” ile dua ve Yasin okuyanların yası buraya kadar geliyor. Haine merhamet vatana ihanettir.