FETÖ'den ihraç edilen polis tutuklandı

Kaynak: İHA
FETÖ'den ihraç edilen polis tutuklandı
Ankara’da “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma” suçundan arama kaydı bulunan polis memuru Y.V. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma” suçundan aranmakta olan polis memuru Y.V., Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’nın Mamak ilçesinde yakalandı.

Toplamda 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2 yıldır firarda olduğu belirlenen şüphelinin, Bylock kullanıcısı olduğu iletildi. Şahsın hakkında beyan bulunduğu ve örgütün yaptığı fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı kaydedildi.

Adli işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen Y.V. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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